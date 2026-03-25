Max Korzh, 6 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak

6 Haziran 2026’da İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu, Belaruslu müzisyen Max Korzh’un uzun zamandır beklenen konserine ev sahipliği yapacak. Binlerce kişi tek ritimde buluşacak, sahne ve stadyum müziğin merkezine dönüşecek ve unutulmaz bir deneyim yaşanacak. Konser, sadece Türkiye’de değil, uluslararası müzik gündeminde de konuşulacak bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Max Korzh, 2012’den bu yana sahnedeki enerjisi ve hit şarkılarıyla milyonlarca dinleyicinin ilgisini çekiyor. Rap, hip hop, pop ve rock öğelerini kendine özgü bir şekilde harmanlayan sanatçı, geniş bir dinleyici kitlesi oluşturdu. Kariyeri boyunca altı stüdyo albümü, onlarca single ve 30’dan fazla müzik videosu yayımladı; müzik platformlarında milyonlarca kez dinlendi.

Sanatçının müziği, samimi sözler ve güçlü ritimlerle dinleyiciye doğrudan dokunuyor. İlk büyük çıkışını “The Sky Will Help Us” ile yapan Korzh, ardından “Live High”, “Maly Povzrosrel (The Boy Has Grown)”, “Optimist”, “Control”, “Raznesem (Crash the Stadium)” ve “Teplo (Warm)” gibi hitlerle uluslararası dikkat çekti. Bu şarkılar, sahne performanslarının temel taşlarını oluşturuyor ve her konseri özel bir deneyime dönüştürüyor. Bugün Max Korzh konserleri, sadece bir sahne gösterisi değil; canlı müzik, sahne prodüksiyonu ve izleyiciyle kurulan güçlü bağ sayesinde sosyal fenomen hâline gelmiş etkinlikler olarak biliniyor. Dünya genelinde stadyum konserleri sold out oluyor ve izleyiciler için eşsiz bir deneyim sunuyor.

6 Haziran’daki İstanbul konserinde Korzh, hem eski hitlerini hem de yeni çalışmalarını sahneleyecek. Konserle ilgili tüm detaylar ve biletler, sanatçının resmî sitesi maxkorzh.asia ve fridayticket.com üzerinden takip edilebilir.