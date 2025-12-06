Max Verstappen pole pozisyonunda: Son yarış öncesi büyük heyecan

2025 Formula 1 sezonu, Abu Dabi Grand Prix’siyle sona ererken sıralama turları hem pole pozisyonu hem de şampiyonluk mücadelesi açısından büyük önem taşıyordu.

Yas Marina’da yapılan seansın sonunda Max Verstappen, 1:22.207’lik turuyla pole pozisyonunu elde ederek pazar günkü final yarışına en önde başlama avantajını kazandı. McLaren pilotları Lando Norris ikinci, Oscar Piastri ise üçüncü sırayı aldı.

HAMILTON HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Sıralama turlarının ilk bölümünde tempo hızla yükseldi. Oscar Piastri 1:22.605 ile bölümü zirvede tamamlarken, Max Verstappen ikinci, Kimi Antonelli ise üçüncü sırada yer aldı.

Bölümün en dikkat çekici sonucu ise kariyerinin son sezonunu geçiren Lewis Hamilton’ın elenmesi oldu. Mercedes pilotu Alex Albon, Nico Hülkenberg ve iki Alpine sürücüsüyle birlikte Q1’de veda etti.

İkinci bölümde Mercedes’ten George Russell, 1:22.730’luk derecesiyle en hızlı isim olurken Verstappen ve Norris onu takip etti.

Bu bölümde Carlos Sainz, Oliver Bearman, Liam Lawson, Kimi Antonelli ve Lance Stroll sıralama turlarına veda eden isimler oldu. Ferrari’nin yarış günü geride başlaması, takımların stratejik zorluklarını artıracak.

Final bölümünde piste ilk çıkan isim Verstappen oldu ve ilk turda 1:22.295 ile zirveye yerleşti. McLaren pilotları Piastri ve Norris arkadan gelerek baskıyı artırdı.

Son denemelerde Verstappen, ilk iki sektörde mor dereceler elde ederek turunu 1:22.207'ye taşıdı ve pole pozisyonunu ilan etti. Norris ikinci, Piastri üçüncü sırada kaldı.