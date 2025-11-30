Maxwell’den özgürlük çağrısı: ‘Hamamböceğine Dokunmak’

Yunis ALAÇAM

Okuyan Us Yayınevi’nin Epifani Kitap Serisi’nden çıkan ilk kitabı raflarda yerini aldı. Amerikalı yazar Matthew Maxwell’in kaleme aldığı ‘Hamamböceğine Dokunmak: Özgür Olduğunu Henüz Bilmeyenler İçin Bir Kitap’ adlı eser her yaştan okuru derinden etkileyen modern bir masal olarak dikkat çekiyor.

Bu kısa ama çarpıcı hikâye, bir çocuğun tabağında beliren tiksindirici bir hamamböceğiyle başlayan sarsıcı yolculuğunu anlatıyor. Acının, kimliğin ve özgürlüğün izini süren bu eser, minimalist metni ve etkileyici illüstrasyonlarıyla, okuyucusunu hayata dair sorularla yüzleşmeye davet ediyor: "Ben neyim? Acı çekmeme ne sebep oluyor? Geçmişin yaraları ve geleceğin belirsizliğiyle nasıl barışırım?" Maxwell’in yalın ama derin anlatımı, felsefe ve psikolojiyi harmanlayarak okuru özgürlüğü keşfetmeye çağırıyor. Görsel zenginlik, hikâyenin etkisini artırırken her yaştan okura hitap eden evrensel bir dil sunuyor.