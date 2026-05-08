MayaM Dergi dijitalden basılı sayfalara geçti

Dijital yayıncılık serüveninde 13 sayı boyunca kültürel alanı bir mücadele sahası kılan Mayakültür, yolculuğuna artık MayaM adıyla ve basılı olarak devam ediyor.

Mayakültür, işçi sınıfı ile kültürel mücadele arasındaki kopmaz bağı her sayısında yeniden kurarken; neoliberalizmin kültürel kuşatması olan postmodernizme karşı, sosyalist gerçekçi çizgide devrimci sanat çağrısını yükseltti. Çıkış sürecinde başlattığı "Ödüllere Hayır" kampanyasıyla, yüzün üzerinde şair ve yazarın imzasını taşıyan bir manifesto yayımlayarak sanat dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

Maya Kültür dergisinin yazarları, Berivan Kaya, Mustafa Güçlü, Hasan Çapik, Hatice Eroğlu Erdoğan, Turan Fırat, Mehmet Aslan, İsmet Alıcı, Gürel Sürücü, Nuray Karadağ, Nursel Ural, Muazzez Uslu Avcı, Yalçın Duman, Hayri K. Yetik, Mustafa Eroğlu, Cihan Ezer ve Cengiz Ekiz ve daha pek çok kalem, yazılarına basılı Mayam dergisiyle devam edecek.

MayaM dergisi, işçi sınıfından yana saf tutan ve emekçilerin kültürel mücadelesini odağına alan tüm yazarlara kapılarını ardına kadar açıyor. MayaM dergisinin amacı neoliberal politikaların şekillendirdiği yozlaşmış kültürel yapının karşısında, kolektif bir kültür hareketi oluşturmak.