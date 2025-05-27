Maydanoz Döner’e 'FETÖ' operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı

Samsun merkezli İstanbul ve Ankara’da Maydanoz Döner’e FETÖ operasyonunda, aralarında ihraç polis, ihraç asker, ihraç öğretmen, ihraç savcı ve emekli diyanet görevlisinin de bulunduğu gözaltı sayısı 24’e çıktı.

Maydonoz Döner zincirine, FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle İstanbul'da yapılan operasyonda gözaltına alınan kişi sayısı 24'e yükseldi.

Yapılan aramalarda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı ve sim karttan oluşan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OPERASYON YAPILMIŞTI

21 Şubat’ta Maydonoz Döner’e operasyon yapılmış. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonlarında, Maydonoz Döner isimli restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını belirtmişti.

KAYYUM YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Operasyonun ardından da Maydonoz Döner’e kayyum atandığı açıklandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan açıklamada, "'Maydonoz Döner' markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak görevlendirilmiştir" denilmişti. AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meryem Karaköse de Maydonoz Döner’e kayyum yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştı.