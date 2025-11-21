Maydonoz Döner’e 'FETÖ' davası: Ara karar açıklandı, 35 kişi hakkında tahliye kararı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner zincirine ilişkin 70 sanığın, "FETÖ üyeliği" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılandığı davanın duruşmasında ara karar açıklandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada, bazı sanıklar ile avukatlarının savunması alındı. Daha sonra mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

ADLİ TEDBİR KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 11 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu 35 sanığın tahliyesine hükmeden mahkeme, bu sanıklardan 32'si hakkında "yurt dışına çıkış yasağı", 3'ü hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.

Heyet, 2 sanık hakkındaki "ev hapsi"ni içeren adli kontrol kararını kaldırırken, bu sanıklardan biri hakkında "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Eksikliklerin giderilmesinin beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmanın 3-4 Şubat 2026'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülmesini kararlaştırdı.