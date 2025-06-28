Maydonoz Döner’e "FETÖ" operasyonunda yeni dalga: 32 kişi tutuklandı

Yönetimine kayyum atanan Maydonoz Döner hakkındaki 'FETÖ' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiği bildirildi. Şüphelilerden 42’si, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifade verdikten sonra sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı. Savcılık tarafından alınan iki kişi ise ifadelerinin ardından doğrudan serbest bırakıldı.

Mahkeme, 32 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 10 kişinin adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmetti. Böylece Maydonoz Döner zincirine ilişkin sürdürülen FETÖ soruşturmasında tutuklananların sayısı arttı.

Soruşturmanın önceki aşamalarında, TMSF tarafından kayyım atanan şirketin yönetici ve çalışanlarının kişisel ya da kurumsal hesaplarından, FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere çeşitli açıklamalarla para aktardıkları ileri sürülmüştü.

Bu kişiler arasında KHK ile ihraç edilen asker, öğretmen ve kamu görevlileri de bulunuyordu. Para transferlerinin “örgüte aidiyet bağını güçlendirme” amacı taşıdığı öne sürülmüştü.

Maydonoz Döner’e yönelik Şubat ve Mayıs aylarında düzenlenen operasyonlarda toplam 353 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 126’sı tutuklanmıştı. Ardından şirkete TMSF tarafından kayyum atanmıştı.