Mayıs 2025'in zam şampiyonu posta hizmetleri

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayısta enflasyon aylık yüzde 1,53 olurken, posta hizmetleri ise yüzde 14,29 zamlanarak mayıs ayının zam şampiyonu oldu.

ÇOCUK ÜRÜNLERİ ZAM LİSTESİNİN İKİNCİ SIRASINDA

İkinci sırada çocuk giyim ürünleri yüzde 11,52 ile yer alırken, onu evcil hayvanlar için ürünler yüzde 9,77 artışla takip etti.

Kadın ve erkek giyim gruplarında da sırasıyla yüzde 9,03 ve yüzde 7,21 oranlarında fiyat artışları gözlemlendi.

TAZE MEYVELERDE YÜZDE 8,26 ZAM

Mayıs ayında yalnızca hizmet ve giyim değil, gıda kalemlerinde de ciddi zam oranları görüldü. Taze meyveler yüzde 8,26, şarküteri ürünleri yüzde 8,92, makarna çeşitleri yüzde 7,46, kahvaltılık tahıl ürünleri: yüzde 6,24 oranında zamlandı.

SU FATURASINA YÜZDE 7,14 ZAM

Vatandaşın temel ihtiyaçlarından biri olan şebeke suyu fiyatı da mayıs ayında yüzde 7,14 oranında artış gösterdi.