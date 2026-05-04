MAYIS 2026 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU! MAYISTA KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ?

Mayıs 2026 kira artış oranı belli oldu. Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği Mayıs ayı kira zam oranı yüzde 32,43 olarak açıklandı. Böylece Mayıs ayında kira sözleşmesi yenilenecek konutlarda uygulanabilecek tavan zam oranı da netleşti.

MAYIS 2026 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Mayıs 2026 kira artış oranı yüzde 32,43 oldu. Bu oran, Mayıs ayında kira sözleşmesi yenilenecek kiracılar için uygulanabilecek en yüksek zam oranı olarak dikkate alınacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Kira artış oranı, 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınarak belirleniyor. Ev sahibi, kira sözleşmesi yenilenirken açıklanan tavan oranı aşmayacak şekilde zam yapabiliyor.

MAYIS 2026 ÖRNEK KİRA ARTIŞ TABLOSU

Mevcut Kira Artış Oranı Zam Tutarı Yeni Kira 5.000 TL %32,43 1.621,50 TL 6.621,50 TL 10.000 TL %32,43 3.243,00 TL 13.243,00 TL 20.000 TL %32,43 6.486,00 TL 26.486,00 TL 30.000 TL %32,43 9.729,00 TL 39.729,00 TL 50.000 TL %32,43 16.215,00 TL 66.215,00 TL 100.000 TL %32,43 32.430,00 TL 132.430,00 TL

EV SAHİBİ VE KİRACI HAKLARI NELER?

Ev Sahibinin Hakları

Ev sahibi, kira sözleşmesi yenileme döneminde açıklanan yasal tavan oranı dikkate alarak kira artışı talep edebilir. Mayıs 2026 için bu oran %32,43 olarak uygulanacaktır.

Kiracının Hakları

Kiracı, kira artışının açıklanan tavan oranı aşmamasını talep edebilir. Mayıs ayında sözleşmesi yenilenen kiracılar için kira artışında esas alınacak oran yüzde 32,43 olacaktır.

Mayıs 2026 kira artış oranı belli oldu mu?

Evet. Mayıs 2026 kira artış oranı yüzde 32,43 olarak açıklandı.

Mayıs ayında kira artış oranı yüzde kaç?

Mayıs 2026 kira artış oranı yüzde 32,43 oldu.

10 bin TL kira Mayıs 2026’da ne kadar olur?

10.000 TL kira, yüzde 32,43 artışla 13.243,00 TL olur.

20 bin TL kira ne kadar zamlanır?

20.000 TL kira için zam tutarı 6.486,00 TL olur ve yeni kira 26.486,00 TL’ye çıkar.

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira artış oranı, 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınarak belirlenir.

Ev sahibi Mayıs 2026’da en fazla ne kadar zam yapabilir?

Mayıs 2026’da ev sahibi, kira sözleşmesi yenileme döneminde en fazla yüzde 32,43 oranında zam yapabilir.

