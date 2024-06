Mayıs ayı basın özgürlüğü raporu: Gazeteciler 60 kez hakim karşısına çıktı

CHP'li Çakırözer, mayıs ayı basın özgürlüğü raporunu yayımladı. Çakırözer, mayıs ayında gazetecilerin 60 kez hakim karşısına çıktığını ve iki gazetecinin gözaltına alındığını söyledi.

CHP'li Utku Çakırözer, ''Mayıs ayı Basın Özgürlüğü Raporu''nu açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Tasarruf Genelgesiyle ''kamu kurum ve kuruluşlarının yerel gazetelere reklam ve abonelikleri iptal edilmesi kararını'' eleştiren Çakırözer, ''Tasarruf Genelgesi, en fazla Anadolu gazetelerini vurdu. Yurdun dört bir yanından gazeteler sayfa karartırken birçok gazete birleşme adı altında kapanıyor'' dedi.

Çakırözer, Ankara'da yayın yapan 24 Saat, Ticari Hayat, Anadolu, Güçlü Anadolu, Zafer gazeteleri 31 Mayıs'ta son kez basıldığını da bildirdi. ''Basın özgürlüğü alanında yaşadığımız sıkıntılara her ay bir yenisi ekleniyor. Yayınlanan her tasarruf genelgesinde önce gazetelerin abonelikleri, reklam gelirleri kısıtlanıyor. Gazeteciler her ay haberleri, yazıları, paylaşımları nedeniyle yargılanıyor, tutuklanıyor, saldırıya uğruyor'' diyen Çakırözer, AKP'nin TBMM'ye getirmeyi planladığı 9 Yargı Paketi Taslağı'nda yer alan ''etki ajanlığı'' düzenlemesine tepki gösterdi.

''Basın özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırması gerekenler, daha çok kısıtlama getiriyor'' diye eleştiren Çakırözer, ''AKP’nin 9. Yargı Paketi'nde Meclis’e getirmeyi planladığı 'etki ajanlığı' düzenlemesinin de yine gazetecilerin mesleklerini yapmasını engelleyecek'' dedi.

Haberlere getirilen erişim engellerini de hatırlatan CHP’li Çakırözer, engellemelerin mayıs ayında da devam ettiğini belirterek, ''Erişim engelleri basın özgürlüğünün önündeki en büyük engeldir. Ucu iktidara ya da iktidarın yerel merkezdeki temsilcilerine dokunan usulsüzlük, yolsuzluk yargılama haberlerinin tamamına yine erişim engeli getirildi. Hatta erişim engeli haberi yapan habere dahi erişim engeli getirildi'' diye konuştu.

Utku Çakırözer, mayıs ayında gazetecilerin 60 kez haberlerini, sosyal medya paylaşımlarını savunmak zorunda kaldığını, gözaltılar, soruşturmalar tutuklamalar ve hapis cezalarının devam ettiğini vurguladı.