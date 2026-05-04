Mayıs ayı kira artış oranı netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Kira zam oranları TÜİK'in açıkladığı 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleniyor.

Nisan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, kira artış oranı da belli oldu.

Buna göre mayısta 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 32,43 olarak gerçekleşti.

Böylece ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı, yüzde 32,43 olarak belirlendi.