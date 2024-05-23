Mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi: TÜİK 2024 Mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi

TÜİK ve TCMB işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Mayıs ayı tüketici güven endeksi raporu yayınlandı. TÜİK 2024 Mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi raporunun yayınlanmasıyla birlikte ekonomi ile ilgilenen yurttaşlar yatırımlarını yönlendirdi. Peki Mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi yüzde kaç oldu? İşte TÜİK 2024 Mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi sonuçları!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) birlikteliğiyle ile gerçekleştirilen tüketici eğilim anketi sonuçların göre hesaplanan Mayıs ayı tüketici güven endeksi sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz ay 80,46 olarak hesaplanan Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayında artış gösterdi. Peki Mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi yüzde kaç oldu? İşte TÜİK 2024 Mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi sonuçları!

Mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayında yüzde 0,15 oranında artarak 80,51 değerini aldı. Geçtiğimiz ay endeks 80,46 olarak kaydedilmişti.

0-200 puan aralığında ölçülen endekste, 100'ün altı kötümser durumu ifade ediyor.

TÜİK 2024 Mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi

TÜİK 2024 Mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi'ni yüzde 80,51olarak hesapladı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise yüzde 0,3 artışla 65,3 olarak kaydedildi. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 0,2 artışla 78,3 oldu.