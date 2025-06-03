Mayıs ayında 21 kadın katledildi, 20 kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2025 Mayıs Raporu’nu açıkladı. Mayıs ayında 21 kadın cinayeti işlendi, 20 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Rapora göre, 21 kadından 7’si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 5’i ekonomik bahanelerle öldürüldü. 9’unun ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Rapora göre, 21 kadının 5’i akraba’sı, 4’ü evli olduğu erkek, 4’ü eskiden evli olduğu erkek, 3’ü tanıdık biri, 2’si birlikte olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i oğlu, 1’i tanımadığı biri tarafından öldürülmüştür. Bu ay kadınların %24’ü akrabaları tarafından öldürüldü.

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE KATLEDİLDİ!

Kadınların 13’ü evinde, 3’ü sokakta, 2’si işyerinde, 2’si kamusal alanda öldürülmüştür. 1 kadının öldürüldüğü yer tespit edilememiştir. Bu ay öldürülen kadınların %62’si evlerinde öldürüldü.

EN ÇOK ATEŞLİ SİLAH İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Bu ay öldürülen kadınların 13’ü ateşli silahlarla, 5’i kesici aletle, 2’si boğularak, 1’i darp edilerek öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların %62’si ateşli silah ile öldürüldü.