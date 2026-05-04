Mayıs ayında kar yağdı: Afyonkarahisar’da eğitime 1 gün ara verildi

Afyonkarahisar Valiliği, kar yağışı ve sağanak nedeniyle bazı ilçelerde eğitim-öğretime bugün 1 gün süreyle ara verdi, bazı ilçelerde ise taşımalı eğitimi durdurdu.

Afyonkarahisar Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle alınan tedbirler paylaşıldı.

Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçeleri genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar, Sultandağı, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören (Cerit Yaylası) ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamında eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Merkeze bağlı Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerindeki okullara taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ile bu merkezlerden Afyonkarahisar il merkezine devam eden ortaöğretim öğrencileri için de eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

Öte yandan Afyonkarahisar il merkezi ile Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, “Eğitim-öğretime ilçe genelinde ara verilen ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacaktır” denildi.