Mayıs ayında tavuk eti üretimi 216 bin 453 ton oldu

TÜİK verilerine göre, mayıs ayında tavuk eti üretimi 216 bin 453 ton, tavuk yumurtası üretimi 1 milyar 761 milyon 686 bin adet oldu.

TÜİK verilerine göre, mayıs ayında tavuk eti üretimi 216 bin 453 ton, tavuk yumurtası üretimi 1 milyar 761 milyon 686 bin adet oldu.

TÜİK, mayıs ayına ait kümes hayvancılığı üretimine dair verilerini yayınladı.

Buna göre, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,9, tavuk eti üretimi yüzde 3,2, hindi eti üretimi yüzde 20,9 arttı.

Ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,6, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,8, tavuk eti üretimi yüzde 6,4, hindi eti üretimi yüzde 25,7 arttı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE TAVUK ETİ ÜRETİMİNDE ARTIŞ

Bir önceki ay 192 bin 386 ton olan tavuk eti üretimi mayıs ayında yüzde 12,5 oranında artarak 216 bin 453 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 707 milyon 799 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi aayıs ayında yüzde 3,2 oranında artarak 1 milyar 761 milyon 686 bin adet oldu.