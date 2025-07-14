Mayısta 1 milyon ton inek sütü toplandı

Mayıs 2025 döneminde ticari süt işletmelerince 999 bin 348 ton inek sütü toplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 azaldı, Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı.

MAYISTA ÜRETİMDE ARTIŞ YAŞANDI

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,3 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 11,9 arttı, yoğurt üretimi yüzde 7,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 8,8 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 22,6 arttı.

Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,2 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 6,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 4,0 arttı, içme sütü üretimi yüzde 3,8 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 9,9 arttı.

AYLIK SÜT TOPLAMA MİKTARINDA ARTIŞ

Bir önceki ay 981 bin 30 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında yüzde 1,9 oranında artarak 999 bin 348 ton oldu.