Mayısta açlık sınırı 25 bin lirayı geçti: "Asgari ücrete ara zam kaçınılmaz"

Türk-İş tarafından hazırlanan Mayıs 2025 açlık ve yoksulluk sınırı verileri, asgari ücretliler için ara zammın bir kez daha kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre açlık sınırı 25 bin 92 lira, yoksulluk sınırı da 81 bin 734 lira oldu. Mutfak enflasyonu da mayısta bir ayda yüzde 4,4 yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI 81 BİN 733 LİRA

TÜRK-İŞ tarafından her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2025 Mayıs ayı sonucuna göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 25.092,26 TL’ye,Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 81.733,73 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 32.463,07 TL ’ye yükseldi.

ASGARİ ÜCRET GIDAYA BİLE YETMİYOR

22 bin 104 liralık asgari ücret ile bir ailenin temel gıda harcamasını karşılayabilmesinin mümkün olmadığı belirtilen raporda, "Mayıs ayı itibariyle bir çalışanın aylık yaşama maliyeti olan 32.463 TL, asgari ücretten 10.359 TL fazladır. Yürürlükte olan asgari ücret, vatandaşların aileleriyle birlikte temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek gelir olma niteliğinden uzaktır" denildi.

GIDADA YILLIK ORTALAMA ENFLASYON YÜZDE 47,6

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Mayıs 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşti: Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,40 oranında gerçekleşti.On iki aylık değişim oranı yüzde 32,28 oldu.Yıllık ortalama artış ise yüzde 47,62 olarak gerçekleşti.