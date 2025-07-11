Mayısta ihracat birim değeri arttı, miktarı düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, 2025 yılı Mayıs ayında ihracatın birim değeri artarken miktarı gerilerken; ithalatta ise değer kaybına rağmen miktar artışı görüldü.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 3,1 ARTTI

İhracat birim değer endeksi, Mayıs 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 yükseldi. Alt kalemlere bakıldığında, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,5; hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8; imalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) ise yüzde 3,2 oranında artış yaşandı. Buna karşılık yakıtlarda yüzde 16,3’lük düşüş görüldü.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,5 AZALDI

İhracat miktar endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 azaldı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5; hammaddelerde yüzde 4,9; yakıtlarda ise yüzde 8,9 oranında düşüş yaşanırken, imalat sanayi kaleminde yüzde 2,7 oranında artış kaydedildi.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 0,3 GERİLEDİ

İthalat birim değer endeksi, 2025 Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 oranında düştü. Kalem bazında bakıldığında; gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,9 oranında artış olurken, yakıtlarda yüzde 14,4; hammaddelerde yüzde 1,1 ve imalat sanayinde yüzde 0,1’lik düşüşler görüldü.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,9 ARTTI

Mayıs ayında ithalat miktar endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artış gösterdi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,7; hammaddelerde yüzde 2,2; yakıtlarda ise yüzde 3,7 oranında düşüş yaşandı. Buna karşın imalat sanayinde yüzde 4,8 ve başka yerde sınıflandırılmayan mallarda yüzde 7,1 oranında artış oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi, 2025 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 12,6 artışla 161,8 seviyesine yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise ihracat miktar endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 164,3 oldu.

Öte yandan, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 6,6 oranında azalarak 128,8’e gerilerken; takvim etkisinden arındırılmış seride yıllık bazda yüzde 9,5 artarak 134,1 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ YÜKSELDİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranı ile hesaplanan dış ticaret haddi, 2024 yılı Mayıs ayında 86,2 iken 2025 yılı Mayıs ayında 2,9 puan artarak 89,1 seviyesine yükseldi.

Bu veriler, Türkiye'nin dış ticaretinde birim değer bazlı iyileşme görülürken, miktar bazında dalgalanma yaşandığını ortaya koydu.