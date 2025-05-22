Mayısta kapasite kullanımında sınırlı yükseliş

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA) 2025 Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 75,1 seviyesinde gerçekleşti.

Veri Yönetişim ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı ise (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 75,0 oldu.

Alt mal gruplarına bakıldığında ise;

Tüketim Malları kapasite kullanım oranı, Nisan ayında yüzde 72,6 iken Mayıs ayında yüzde 73,1 olarak ölçüldü.

Dayanıklı Tüketim Malları grubunda oran yüzde 71,9’den yüzde 72,3’e yükseldi.

Dayanıksız Tüketim Mallarında ise kapasite kullanım oranı yüzde 72,7’den yüzde 73,3’e çıktı.

SEKTÖRLERE GÖRE KAPASİTE KULLANIM ORANI (KKO %)