Mayıs’ta sıcak ve nemli hava bunalttı

Adana’da Mayıs ayında hava sıcaklığının 31 derece, nemin ise yüzde 49 olması nedeniyle hissedilen sıcaklık 37 dereceye kadar çıktı.

Adana’da uzun süredir mevsim normallerinin altında giden hava sıcaklığı bugün mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Hava sıcaklığının birkaç gün önce 25 derece olduğu Adana’da bugün 31 dereceye çıkmasıyla birlikte Mayıs ayında yaz havası yaşanmasına neden oldu.

Hava sıcaklığının yanı sıra neminde yüzde 49’larda seyretmesi hissedilen sıcaklığı 37 dereceye kadar çıkardı.

Nem ile sıcaklık birleşince bunaltıcı bir hava ortaya çıktı. Uzmanlar bu havada güneş altında fazla durulmaması ve sıvı ihtiyacının mutlaka giderilmesi uyarasında bulundu.

Adana’da sıcak ve nemli hava bunaltınca yurttaşlar ise Seyhan Nehri, Seyhan Baraj Gölü ve sulama kanallarına girerek serinlemeyi tercih etti.