Maymun çiçeği paniği

Haber Merkezi

Ankara'da 4 kişinin 'maymun çiçeği' şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edildi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ise iddiaları yalanladı. Sözcü Televizyonu'nun haberine göre Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne getirilen bir kişi, Maymun Çiçeği hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı. Hastalığın tespitine dair tetkikler devam ederken, üç M Çiçeği hastalığı şüphelisinin de 21 Ağustos'ta Bilkent Şehir Hastanesi'nde karantinaya alındığı öğrenildi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ise kentte görüldüğü iddia edilen 'maymun çiçeği' vakalarının asılsız olduğunu duyurdu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır. Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir.

Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili bilgilendirmeler, Sayın Sağlık Bakanı'mız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde ve sıklıkla yapılmakta olup, halkımızın doğru bilgilere ulaşması amacıyla gereken tüm adımlar atılmaktadır. Vatandaşlarımızın, resmi açıklamaları dikkate alarak bu tür söylentilere itibar etmemeleri önem arz etmektedir" denildi.