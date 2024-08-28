Maymun çiçeğinde riskli gruplar dikkatli olmalı

Halk arasında maymun çiçeği olarak bilinen M-virüsü, yeni bir salgın endişesine neden oldu. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Zeki Boztaş, hastalığın belirtileri ve korunma yolları hakkında uyarılarda bulunarak, özellikle 0-5 yaş arası çocuklar, yaşlılar, gebeler ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Boztaş, Maymun çiçeği virüsünden korunma yollarından bazılarını şöyle sıraladı:

• Ateşli ve döküntülü hastalarla temastan kaçınılmalı, temas edilecekse mutlaka eldiven ve maske kullanılmalı.

• Hastalığa sahip kişilerin kıyafetleri, yatak çarşafları ve havluları kullanılmamalı.

• Hastaların temas ettiği bardak, çatal, kaşık ve tabaklar kullanılmamalı.

• Hastalık cinsel yolla da bulaşabileceği için enfekte bireylerle cinsel temastan kaçınılmalı.

• Virüsten korunmak için eller sık sık sabun ve su ile yıkanmalı ya da alkol bazlı dezenfektan kullanılmalı.

• Virüse sahip bireyler kendini izole etmeli.