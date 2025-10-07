Maymunkeş’te tarihten karanlık bir hikâye var

Mustafa Akıllı, yeni kitabı Maymunkeş ile Osmanlı tarihinin en sıra dışı olaylarından birini edebiyatın merceği altına yatırıyor.

17. yüzyıl İstanbul’unda vezirlik makamına yükselmiş Mustafa Paşa, dedikodularla hareket ederek kadınların maymunlarla uygunsuz ilişkiler yaşadığına inanır.

Bu vehim, kısa süre içinde saraydan sokaklara taşar ve İstanbul’da eşi benzeri görülmemiş bir “maymun katliamı” başlar.

Yazar Akıllı, tarihsel gerçekliği fantastik öğelerle harmanlarken, okuru iktidarın doğası üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.



