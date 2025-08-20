'Mayo giydi' diye evli olduğu kadını katletti: Fail 7 ayda tahliye edildi, Irak'a kaçtı!

İzmir Seferihisar’da 13 Ağustos 2020’de Süreyya Arlıcan Çiçek (56), evli olduğu Şeyhmus Çiçek (65) tarafından 'mayo giydiği' bahanesiyle ağır şekilde darp edilldi.

Hastaneye kaldırılan kadın, verdiği ifadesinde "mayo giyip havuza girdiği için eşinin kendisine saldırdığını" söyledi.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; dört gün süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Otopsi raporunda ölüm nedeni künt beyin travması ve kaburga kırıklarına bağlı iç kanama olarak belirlendi. Şeyhmus Çiçek ise ifadesinde Süreyya Arlıcan Çiçek'e sadece tokat attığını, havaya ateş açtığını ve kasten öldürmediğini öne sürdü.

Süreyya Arlıcan Çiçek ise hastanede tedavi altındayken ölmeden 4 gün önce jandarmaya verdiği ifadesinde şunları söyledi:

KÜFÜR ETTİ, DÖVDÜ

“Kardeşim ve kuzenim ile birlikte kahvaltı ettik. Kuzenimle havuza girdik. Şeyhmus hastalık derecesinde kıskanç bir adamdır. Kızgınlıkla bize bakıyordu. Birkaç saat sonra Şeyhmus bana, ‘O…pu. Niye mayo ile havuza giriyorsun’ dedi ve beni yumruklamaya başladı. Yardım çığlıkları atınca da bu kez kuzenime ‘Senin ananı avradını sinkaf ederim’ dedi ve silahını ateşledi. Bypass ameliyatı olduğumu bildiği halde göğsüme, kalbime, kafama, yüzüme defalarca vurdu. ‘Seni gebertirsem kim hesap soracak’ dedi sonra da ayaklarıma doğru ateş etti. ‘Adamı böyle dans ettiririm’ dedi. Sonra da ilk evliliğimden olan oğlunu arayıp, ‘Bu o...pu başkasının yanında mayo ile havuza giriyor, öldüreceğim onu” diyerek bu kez pencereden dışarı ateş etti.”

7 AYDA TAHLİYE

Şeyhmus Çiçek, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanmaya başladı. Ancak 7 ay sonra yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.

TAHLİYE OLDU IRAK’A KAÇTI

Bu rapor üzerine Şeyhmus Çiçek 17 Ağustos 2021’de Diyarbakır’daki evinden gözaltına alınarak tekrar tutuklandı.

Ancak bir süre sonra Adli Tıp raporunda öldürme olayında sorumluluğu olduğu kesin olarak belirlenmesine rağmen ikinci kez tahliye edilince 26 Ağustos 2022’den itibaren sırra kadem bastı ve tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Çiçek’in izi 5 yıl sonra Kuzey Irak’ta çıktı.

Çiçek’in yakalanarak Türkiye’ye iadesinin gerçekleşmesi için Adalet Bakanlığı nezdinde Türkiye’nin Erbil Konsolosluğu aracılığıyla girişimlerde bulunulacağı öğrenildi.