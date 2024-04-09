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Mazbatasını alan Iğdır Belediye Başkanı Güneş göreve başladı

31 Mart 2024 yerel seçimlerde Iğdır Belediye Başkanı seçilen DEM Parti’li Mehmet Nuri Güneş mazbatasını alarak göreve başladı.

Ajans Haberleri
  • 09.04.2024 18:11
  • Giriş: 09.04.2024 18:11
  • Güncelleme: 09.04.2024 18:12
Kaynak: İHA
Mazbatasını alan Iğdır Belediye Başkanı Güneş göreve başladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart’taki yerel seçim sonuçları ile ilgili Iğdır’daki itiraz mesaisini dün bitirdi. AKP'nin Iğdır seçimlerin yenilenmesi talepleri dün itibari ile reddedildi.

Kararın ardından DEM Parti’den Iğdır Belediye Başkanı seçilen Mehmet Nuri Güneş, Iğdır İl Seçim Kurulunda mazbatasını alarak göreve başladı.

Güneş, "Uzun zorlu bir seçim sürecini geride bıraktık. Başlarken bize destek veren bütün zorlukları irade adına, demokrasi adına bize destek veren herkese saygılarımı iletiyorum. Demokrasi kazanmıştır, Iğdır kazanmıştır" dedi. 

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