Mazbatasını alan muhtarın evrakları eksik çıktı: YSK'den 'seçim tekrarı' kararı!

YSK, Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü’nde 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimlerini kazanan Ali Pazvant’ın eksik evrakları sebebiyle köyde seçimi tekrarlama kararı aldı. 2 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde Çaltı Muhtarı yeniden seçilecek.

Bilecik’te 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrası Çaltı Muhtarı Ali Pazvant’ın eksik evraklarından dolayı seçimin yeniden yapılmasına karar verildi.

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü’nde 31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde büyük bir oy farkıyla muhtar seçilen Ali Pazvant mazbatasını alarak göreve başladı.

Ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan incelemelerde Pazvant’ın evrak eksikliği tespit edildi.

YSK, 31 Mart'ta yapılan seçimin iptal edilerek yeniden seçim yapılmasına karar verildi.

2 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde Çaltı Muhtarı yeniden seçilecek.