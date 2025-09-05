Mazgirt’te tek lisenin kapatılması Meclis gündeminde: Kararın gerekçesi nedir?

DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, Mazgirt ilçesindeki tek lise olan Fatih Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin kapatılmasını ve öğrenci yurdu yıkıldıktan sonra yaşanan barınma sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

Kordu, hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın hem de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği iki ayrı soru önergesinde, ilçede tek lisenin kapatılmasının yalnızca eğitim hakkını değil, aynı zamanda göç riskini de beraberinde getirdiğini vurguladı.

Geçen yıl yaklaşık 50 öğrencinin eğitim gördüğü lisede bu yıl öğrenci sayısının 16’ya düştüğünü belirten Kordu, bu düşüşün yurdun yıkılmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Kordu, “Yurt imkânı ortadan kalkınca öğrenciler başka ilçelere gitmek zorunda kaldı. Bu durum hem eğitim hakkını engelledi hem de ailelerin ekonomik yükünü artırdı” dedi.

Kapanan okulun yeniden açılması, Mazgirt’e yeni bir öğrenci yurdu yapılması, kırsal göçün önlenmesi ve meslek lisesi talebinin karşılanması yönünde hükümetin herhangi bir planı olup olmadığını soran Kordu, “Mazgirt’te eğitim kurumlarının kapanması yalnızca eğitim değil, aynı zamanda sosyal ve demografik bir sorundur. İlçenin nüfusunu azaltarak göçü hızlandıracaktır” uyarısında bulundu.

Kordu ayrıca, kırsal bölgelerde eğitimin canlı tutulması ve göçün engellenmesi için bütüncül bir kalkınma planı olup olmadığını da hükümete sordu.

Kordu'nun yönelttiği sorular şu şekilde:

"Mazgirt’te tek lisenin kapatılmasıyla birlikte ortaya çıkacak göç riskine dair hükümetin bir öngörüsü var mıdır?

Eğitim kurumlarının korunması, kırsal göçün engellenmesinde temel araçlardan biridir. Bu bağlamda Mazgirt’te kapanan lisenin yeniden açılması için hükümet nezdinde bir girişimde bulunacak mısınız?

Yurt yıkıldığı için öğrenciler başka illere gitmek zorunda kalmaktadır. Barınma sorununu çözmek amacıyla Mazgirt’e yeni bir öğrenci yurdu yapılması planlanmakta mıdır?

Göçün önüne geçmek için kırsal ilçelere yönelik sosyal devlet politikaları uygulanmakta mıdır? Varsa bu politikalar nelerdir?

Nüfusun azalmasıyla birlikte ilçelerde sağlık, ulaşım ve diğer kamu hizmetlerinin de zayıfladığı bilinmektedir. Mazgirt’te böyle bir riskin doğmaması için hangi adımları atacaksınız?

Mazgirt gibi ilçelerde yaşayan yurttaşların büyükşehirlerde göçe zorlanmaması için eğitim, barınma ve ulaşımda devlet desteği artırılacak mıdır?

Mazgirt Fatih Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin kapatılması kararının gerekçesi nedir?

Karar alınırken ilçe halkının, eğitim emekçilerinin, sendikaların ve yerel kurumların görüşleri neden dikkate alınmamıştır?

Mazgirt ilçesinde ikame eden öğrencilerin anayasal hakkı olan eğitim hakkının korunması adına, Mazgirt’teki lise kapatma kararının iptal edilmesi yönünde bir adım atmayı düşünüyor musunuz?

Öğrenci sayısının düşmesinin, yurdun yıkılmasıyla birlikte doğrudan bağlantılı olduğu göz önüne alındığında, okul kapatılmadan önce neden yeni bir yurt inşası planlanmamıştır?

İlçede lise olmaması, göçü hızlandırıcı bir etki yaratacaktır. Bakanlığınız, kırsal bölgelerde eğitimi canlı tutmak ve göçü engellemek için nasıl bir strateji izlemektedir?

Mazgirt’e yeniden bir meslek lisesi ya da yatılı lise kazandırılması yönünde herhangi bir çalışma var mıdır?"