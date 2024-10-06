Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un cenazesi toprağa verildi

Müzisyen Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazında Mazhar Alanson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlat acısının çok zor olduğunu belirterek, "Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil" dedi.

Alanson'un eşi Biricik Suden, taziyelerini ileten herkese teşekkür ederek, sosyal medyada yaptığı paylaşıma ilişkin, "Mazhar metanetli durmaya çalışırken arayıp Mazhar'dan daha çok bağırarak ağlamak; tabii ki Mazhar bundan olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla ricada bulundum" diye konuştu.

Melek Eda Alanson'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.