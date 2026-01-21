Mazıcı Apartmanı davasında karar: 10 sanığa 12 yıla kadar hapis

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği Mazıcı Apartmanı davasında karar açıklandı. Aralarında kamu görevlisi sanıkların da bulunduğu 10 sanığa, 9 yıl 5 ay 10 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

6 Şubat depremlerinde Malatya'daki Mazıcı Apartmanı'nın yıkılması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı; statik proje müellifleri Muzaffer Doğan ve Vahap Kırmızıbayrak, fenni mesul Ahmet Turan Üzmez ile belediye görevlileri Bayram Başer Zelcek, Furkan Kayhan, Haluk Tozkoparan, Latif Oktay, Mustafa Bingöl, Ümit Erenler ve Mehmet Çetin olmak üzere toplam 10 sanık hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Bayram Başer Zelcek, Furkan Kayhan, Haluk Tozkoparan ve Latif Oktay ile sanık avukatları katıldı.

İddia makamı, esasa ilişkin mütalaasında sanıkların üzerlerine atılı suçtan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklara söz verdi. Tutuksuz sanıklar beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları ise daha önce sundukları yazılı savunmaları tekrar ettiklerini belirterek müvekkillerinin beraatini istedi.

9 YIL 5 AY 10 GÜN İLE 12 YIL 6 AY ARASINDA DEĞİŞEN HAPİS CEZALARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti; belediye görevlileri Bayram Başer Zelcek, Furkan Kayhan, Haluk Tozkoparan, Latif Oktay, Ümit Erenler ve Mehmet Çetin'e 10 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verilmesine ve tutuklamanın sonraya bırakılmasına, belediye görevlisi Mustafa Bingöl'e ise 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesine ve tutuklamanın sonraya bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, statik proje müellifleri Muzaffer Doğan ve Vahap Kırmızıbayrak ile fenni mesul Ahmet Turan Üzmez hakkında ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verilerek cezalandırılmalarına ve haklarında arama celbi çıkarılmasına hükmetti.