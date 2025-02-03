Mazlum Abdi: ABD ve Koalisyon, SDG ile Şam arasında arabuluculuk yapıyor

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi, koalisyon içerisinde yer alan devletlerin SDG ile Şam'daki yetkililer arasında görüşmelere arabuluculuk yaptığını belirtti, ancak detaylara girmedi.

Abdi, AP'ye verdiği röportajda Suriye’deki gelişmeler, geçici Suriye hükümetinin geçtiğimiz günlerde atanan cumhurbaşkanı Colani ve Şam’dan ne talep ettiklerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Beşar Esad döneminin sona erdirilmesinin ardından "Yeni Suriye, BAAS partisi veya ideolojisi olmadan inşa edilmeli" dedi.

Abdi, yakın zamanda Şam'da Colani ile görüşmelerinin devam ettiğini dile getirdi.

GÖRÜŞMELERE DAİR DETAY VERMEDİ

ABD, İngiltere ve Fransa dahil olmak üzere IŞİD Karşıtı Uluslararası Koalisyon içerisinde yer alan devletlerin SDG ile Şam'daki yetkililer arasında görüşmelere arabuluculuk yaptığını belirtti, ancak detaylara girmedi.

Geçen hafta Şam'da Colani'nin geçici cumhurbaşkanı olarak atandığı ve parlamentonun, anayasanın ve ordunun feshedildiği toplantı hakkında konuşan Mazlum Abdi, "Sayın Ahmed Şara’nın devlet başkanı seçildiği toplantıya katılmadık. Bizi davet etmediler. Dolayısıyla içerisinde yer almadığımız bir konu hakkında yorum yapamayız" dedi.

Abdi, müzakerelerin sürdüğünü belirterek "Bu konudaki tutumumuz müzakerelerin sonuçlarına bağlı olacak" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

SDG yetkililerinin yeni yönetimle anlaşmak için Şam'a ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Abdi, "Geleceğin Suriye'sinin nasıl görüneceğini sürekli görmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

SDG'NİN SAVUNMA BAKANLIĞININ PARÇASI OLMA TALEBİ

Şam ile görüşmelerde en önemli başlığın SDG'nin konumu olduğunu belirten Abdi, prensipte savunma bakanlığının ve Suriye'nin savunma stratejisinin bir parçası olmak istediklerini belirtti. Bu konun daha çok müzakere gerektirdiğini belirten Mazlum Abdi, "Bu konu için aceleci olunmamalı. Zaman gerektiren bir mesele. Detayların hala tartışılması gerekiyor ve bu konuda Şam'a bir teklif gönderdik cevabını bekliyoruz" dedi.

HTS'nin Suriye'yi İslami bir devlete dönüştürmeye çalışabileceğine dair endişelerin olduğunu, ancak son yıllarda Colani'nin grubun önceki duruşundan uzaklaştığını ve bir arada yaşamayı öne çıkaran konuşmalar yaptığını ifade etti.

"MERKEZİ OLMAYAN BİR DEVLET İSTİYORUZ"

Abdi, "Tüm Suriyeliler gibi biz de ülkenin bütünlüğünü savunuyoruz. Merkezi olmayan bir devlet istiyoruz, özerklik değil" dedi.

"Kuzeydoğu Suriye halkının merkezi olmayan bir devlette yerel işlerini yönetmek istediğini" söyleyen Abdi, "Suriye Irak değildir ve Irak Suriye değildir. Kuzeydoğu Suriye (Irak'ın) Kürdistanı değildir" ifadelerini kullandı.

"PKK İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ SAVAŞIN BİR PARÇASI DEĞİLİZ"

Mazlum Abdi, Türkiye’nin "PKK’nin uzantısı" olduklarına dair iddialara ilişkin "Hiçbir şekilde PKK ile ilişkili değiliz. PKK ile Türkiye devleti arasındaki savaşın bir parçası değiliz. Bu bizim meselemiz değil. Sadece bu bölgelere saldırılara bir gerekçe yaratmaktır" şeklinde değerlendirdi.

"ABD ASKERLERİ SURİYE'DE KALMALI"

IŞİD hakkında konuşan Abdi, radikal cihatis grupların Esad'ın düşüşünden sonra avantaj sağladığını ve rejim ordusu ile güçlerinin terk ettiği noktalardan büyük miktarda silah ele geçirdiğini söyledi.

Abdi, ayrıca, IŞİD'le mücadeleye vurgu yaparak "Koalisyonun çekilmemesini umuyoruz" dedi.