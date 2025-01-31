Mazlum Abdi: Abdullah Öcalan 15 Şubat'ta konuşacak

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat'ta bir mesaj yayımlayabileceğini söyledi.

Rudaw'ın İtalya basınından aktardığına göre mesajın görüntülü de olabileceğini de söyleyen Abdi, Öcalan’ın Suriye ve Rojava’dan da bahsedeceğini belirtti.

İtalyan gazeteciler Chiara Cruciati ve Giansandro Merli, Rojava’ya yaptıkları ziyareti ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile gerçekleştirdikleri ziyareti İl Manifesto gazetesine yazdı.

Cruciati ve Merli, geçtiğimiz Pazartesi günü İtalyan ve Fransız siyasi temsilcilerinden oluşan bir uluslararası heyetin Rojava ziyareti sırasında Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

Yazıda, Mazlum Abdi’nin iki önemli haber verdiği, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat'ta Türkiye'ye iade edilmesinin 26. yılında bir mesaj göndereceğini doğruladığı ifade edildi.

Mesajın görüntülü de olabileceğini belirten Abdi, "Rojava ve Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili şeyler olacağını düşünüyoruz" dedi.

İtalyan gazeteciler, Abdi’nin konuk heyete, “Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Birçok kişi bizi destekliyor ama sadece birkaç kişi gelip bizi ziyaret etme cesaretini gösteriyor” dediğini belirtti.