Mazlum Abdi açıkladı: Menbiç'te SDG ve SMO arasında ateşkes sağlandı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) saldırdığı Menbiç'te iki taraf arasında ABD arabuluculuğunda ateşkes sağlandığını söyledi.

El Arabiya'nın aktardığına göre, SMO ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 'sivillerin güvenliğini garanti altına almak için' anlaşmaya varıldı.

Abdi, Menbic Askeri Konseyi'nin bölgeden 'en kısa sürede çekileceğini' söyledi.

SMO, 2 gün önce SDG kontrolündeki Menbiç'in tamamında kontrol sağladığını duyurmuştu.

SDG, Tel Rıfat'ı da SMO'ya kaybetmişti.

Öte yandan iki taraf dün gece Kobani'de de çatıştı. Mazlum Abdi, Kobani'deki SMO saldırısını püskürttüklerini duyurdu.

ABD ise çatışmaların durmasına yönelik mesajlarını iki tarafa da ilettiğini açıkladı.