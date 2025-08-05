Mazlum Abdi: Adem-î merkeziyetçi bir Suriye olmalı, tüm siyasi ve kültürel grupların kendilerini yönetme hakkı olmalı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, Suriye'deki görüşmeler ve devletin idari yapısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni Yaşam gazetesine konuşan Abdi, 14 yıllık iç savaşın ardından Suriye’nin eski haline dönmesinin imkânsız olduğunu söyledi.

"ARAP KELİMESİ DEVLETİN ADINDAN KALDIRILMALI"

Yeni kurulacak idari yapı için "Baas rejiminin dönemindeki gibi merkezi ve totaliter olmaz. Çünkü iç savaşın çıkmasına yol açan temel sebep merkezi sistemdi. Suriye’deki sorunlar bireylerde değil, sistemdeydi" diyen Abdi, bir kez daha ademi-merkeziyetçilik talebini dile getirdi:

"Suriye sorununu böyle bir temelde çözebilmemiz için, adem-î merkeziyetçi bir Suriye olmalı. Tüm siyasi ve kültürel grupların kendilerini yönetme hakkı olmalı ve Suriye’deki tüm iller yerel yönetimler aracılığıyla kendilerini yönetebilmelidir. Suriye adı Baas döneminden bu yana Suriye Arap Cumhuriyeti’dir. Bu ad Suriye’nin gerçekliğini yansıtmamaktadır. Arap kelimesi kaldırılmalıdır. Suriye yalnızca Araplara ait değildir. Tüm gruplara aittir. Suriye’de böyle köklü değişiklikler yapılmalı. Bunlar yapılmazsa zor olacaktır. BAAS rejiminin çöküşünden sonra 8 aylık süreç Suriye’nin kolay birlik olmayacağını göstermiştir. Suriye’deki tüm halklar anlaşmalılar, tüm grupların hakları Anayasada korunmalı ve ademi merkeziyetçi bir Suriye kurulmalıdır ki bu şekilde uluslararası topluma geri dönebilsin. Güçlü bir Suriye, güçlü bir ülke olarak ortaya çıkabilsin."

"BARRACK, SURİYE’NİN TEK ELDEN YÖNETİLEMEYECEĞİNİ ANLAMIŞ DURUMDA"

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack'ın, Suriye'nin merkezi bir devlet olması gerektiği yönündeki açıklamasına da değinen Abdi, "Sonrasında Amman’da Thomas Barrack ile bir görüşmemiz oldu, olumlu bir görüşmeydi. Sayın Thomas Barrack’ın meseleyi hayata geçirmenin kolay olmadığını anladığını düşünüyorum. Zamana ihtiyaç var, çok ciddi sorunlardır, kolay değildir. Suriye’nin tek elden yönetilemeyeceğini de anlamış durumda. Dürzi meselesinden, Alevi meselesinden, Kürt meselesinden sonra, merkezi olmayan bir Suriye olması gerektiği sonucuna vardığını umuyorum" diye konuştu.

"SÜRECİN BAŞARIYA ULAŞMA ŞANSI DAHA FAZLA"

Sahadaki en büyük iki gücün SDG ve HTŞ olduğunu kaydeden Abdi, sürecin başarıya ulaşma şansının daha yüksek olduğunu söyledi.

"Sahada iki güç daha var: SDG ve HTŞ. Eğer anlaşırsak kazanırız. Yine niyete bağlı. Şimdi, Şam hükümeti de Baas hükümeti gibi zaman kazanmak ister ve hakiki bir entegrasyon için doğru adımlar atmazsa, bu çabalar başarılı olmayacaktır. Ancak mevcut durumda, bu çabaların başarıya ulaşmasını sağlayan koşullar ve şartlar daha da fazladır. Çünkü Suriye’nin doğal haline dönmesi gerekiyor ve yaptırımların üzerinden kalkması gerekiyor. Devletlerle entegrasyon için koşullar belirlendi. Şam hükümetinin de bu sürecin başarılı olmasını istediğine inanıyorum, biz de istiyoruz. Bu sürecin başarıya ulaşma şansı daha fazladır."