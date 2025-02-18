Mazlum Abdi, Colani'nin SDG'den talep ettiklerini açıkladı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi, geçici Suriye hükümetinin cumhurbaşkanı olarak atanan HTŞ lideri Colani ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu.

Rudaw'ın aktardığına göre SDG'nin ülke genelinde istikrar ve ulusal birliğin korunmasından yana olduğunu belirten Abdi, Colani'nin kendilerinden üç talebi olduğunu anlattı.

3 TALEP

Abdi, bu talepleri şöyle sıraladı:

“Suriyeli olmayan militanların DSG saflarından çıkarılması, IŞİD tutukluları da dahil olmak üzere güvenlik dosyasının merkezi yönetime devredilmesi, merkezi hükümete bağlı kurumların Kuzey ve Doğu Suriye’ye dönmesi.”

Abdi, Colani'nin Afrin'i ziyaret etmesini, "yerli halkın geri dönüşünü teşvik etmek ve diyaloğu güçlendirmek için önemli bir girişim” olarak değerlendirdi.

Abdi, geçici hükümet ile bazı anlaşma noktalarının bulunduğunu ancak bazı konuların müzakere edilmesinin sürdüğünü söyledi.