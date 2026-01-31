Mazlum Abdi'den "anlaşma" açıklaması: "Kürtler kendi bölgelerini yönetecek"

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şam yönetimiyle varılan anlaşmayı Ronahi TV’ye değerlendirdi.

Merkezi Şam yönetimi ile yapılan anlaşmanın uygulanmasına pazartesi başlanacağını açıklayan Abdi, Şam’dan Kuzey Suriye’ye gelecek heyetin güvenlik değil, idari konular için geleceğini belirtti. İçişleri Bakanlığı'na bağlı belirli sayıda iç güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı'ya gelerek entegrasyon sürecini başlatacağını, süreç sonunda kentlerden ayrılacağını ifade eden Abdi, Kürt bölgelerinin idari yönetiminin bölge halkı tarafından yürütüleceğini, mevcut yönetimlerin görevlerine devam edeceğini söyledi.

Anlaşmanın özünün Kürt bölgelerinin korunması olduğunu vurgulayan Abdi; idari, askeri ve güvenlik alanlarında bu durumun güvence altına alındığını aktardı.

Abdi’nin açıklamalarındaki satır başları şöyle:

"- Anlaşmanın uygulanmasına pazartesi günü başlanacak. Şam güçleri Kobani ve Cizre bölgesinden bir kademe geri çekilecek, SDG güçleri de şehir merkezinden çekilecek.

- Kürt bölgelerinde yönetim bölge halkında olacak. Şu an yönetimde olanlar işlerine devam edecek.

- İçişleri Bakanlığı'na bağlı araçlar Heseke ve Kamışlı kentlerine entegrasyon sürecini başlatmak için gelip süreç sonunda kentlerden ayrılacak.

- Suriye ordusu Kürt bölgelerine girmeyecek; ne Cizre bölgesine ne de Kobani’ye.

- Afrin ve Resulayn Kürt bölgeleridir; anlaşma bu alanları da kapsayacak. Zaman alacak ama uygulanacak, Afrin’e dönüşler başlayacak.

- Heseke valisini Kürt halkı belirleyecek.

- Devlet kurumlarında yer almam çok istendi ama arkadaşlarımı önerdim. Ben halkımızın içinde, yanında olacağım.

- SDG güçleri tümen ve tugaylarla Suriye Savunma Bakanlığı’na bağlı olacak şekilde, resmi olarak bölgelerini savunmaya devam edecek."