Mazlum Abdi'den anlaşma açıklaması: Suriye hükümet güçleri Kürt şehirlerine girmeyecek

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetimindeki Şam güçlerinin saldırıları ve ilan edilen 15 günlük ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. HTŞ yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Abdi, birçok konuda mutabakat sağlandığını duyurdu.

Numedya'nın aktardığına göre; Ronahi TV'ye konuşan Abdi, “Anlaşmaya göre, Suriye hükümet güçleri Kürt şehirlerine girmeyecek, ancak kurumlarımız hükümet kurumlarıyla birleşecek” dedi.

Abdi, Şam yönetimine Savunma Bakan Yardımcısı ve Haseke Valisi de dahil olmak üzere hükümet pozisyonlarına atanacak isimler önerdiklerini ama henüz mutabakat sağlanmış bir listenin olmadığını söyledi.

Abdi, “Kobani ve Kamışlı için istediklerimizi Afrin ve Serekaniye için de istiyoruz. Sonuç alana kadar direnişe devam edeceğiz” dedi.

"ATEŞKES İHLALLERİ SON BULMALI"

Şam yönetimi ile aralarındaki ateşkesin IŞİD tutuklularının Irak’a sevki için gerçekleştirildiğini beliren Abdi, “Ateşkes sürecinden yararlanarak 18 Ocak anlaşmasının uygulanmasında somut ilerleme sağlamaya çalışacağız. Bu aşamanın tamamlanabilmesi için ateşkes ihlallerinin durdurulması gerekiyor ve biz bu sürece bağlıyız” diye konuştu.

Görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdi, “Şam hükümeti ile görüşmelerimiz devam ediyor. Arabulucular da hazır oluyorlar. Ama çözüm konusunda sonuca ulaşmış değiliz. Anlaşılan bazı noktalarda bizim istediklerimiz var ve Şam’ın kabul etmediği noktalar var; onların da istedikleri, bizim kabul etmediğimiz noktalar mevcut. Ama görüşmeler hâlâ devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"SURİYE HÜKÜMET GÜÇLERİ KÜRT ŞEHİRLERİNE GİRMEYECEK"

