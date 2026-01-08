Mazlum Abdi'den Halep'teki çatışmalarla ilgili açıklama: "Kürt mahallelerine baskın girişimleri, uzlaşma şansını baltalamakta"

Suriye’nin Halep kentinde, rejim güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri arasında devam eden çatışmalara ilişkin açıklamada bulunan SDG Komutanı Mazlum Abdi, “Silahsız sivillerin bombalanması ve yerlerinden edilmesi, ayrıca müzakere süreci sırasında Kürt mahallelerine baskın girişimleri, uzlaşma şansını baltalamakta” dedi.

Suriye ordu güçlerinin Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yönelik başlattığı operasyon sürüyor. Bölgede şiddetli çatışmalar devam ederken SDG Komutanı Mazlum Abdi, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

“SAVAŞ DİLİNİN SÜRDÜRÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Saldırıların durdurulması için taraflarla görüşmeler sürdürdüklerini dile getiren Abdi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tek taraflı çözümler dayatmak için savaş yaklaşımının ve savaş dilinin sürdürülmesi kabul edilemez ve daha önce Suriye kıyılarında ve Suveyda'da savaş suçlarına varan katliamlara yol açmıştır. Halep'in mahallelerine tank ve topçu birliklerinin konuşlandırılması, silahsız sivillerin bombalanması ve yerlerinden edilmesi, ayrıca müzakere süreci sırasında Kürt mahallelerine baskın girişimleri, uzlaşma şansını baltalamakta, tehlikeli demografik değişiklikler için koşullar yaratmakta ve iki mahallede mahsur kalan sivilleri katliam riskine maruz bırakmaktadır. Şeyh Maksoud ve Aşrafiye'deki halkımızın yanındayız ve bu saldırıları durdurmak için günlerdir tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Şehitlerin ailelerine en içten taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz.”