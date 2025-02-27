Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mazlum Abdi'den Öcalan'ın çağrısıyla ilgili açıklama

SDG komutanı Mazlum Abdi, Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla ilgili olarak “PKK lideri bize mesaj göndererek görüşlerini açıklamıştı, biz de olumlu bakıyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak Abdi, mesajın kendilerini kapsamadığını ifade etti.

Dünya
  • 27.02.2025 19:48
  • Giriş: 27.02.2025 19:48
  • Güncelleme: 27.02.2025 20:10
Kaynak: Haber Merkezi
Mazlum Abdi'den Öcalan'ın çağrısıyla ilgili açıklama
FOTOĞRAF: Rudaw

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını değerlendirdi. Edilinilen bilgiye göre Abdi, "Bizim tutumumuz olumludur. Bu bir barış meselesidir” dedi. Rudaw'ın aktardığına göre Abdi, “PKK lideri bize mesaj göndererek görüşlerini açıklamıştı, biz de olumlu bakıyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak Abdi, mesajın kendileriyle ilgili olmadığını söyledi. Abdi, “Sayın Öcalan'ın çağrısı PKK'yeydi, PKK gerillalarınaydı. Doğrudan bizim bölgemiz için değildi. Güney Kürdistan'a ve diğer her yere gönderdiği mesajı bize de gönderdi” dedi.

"Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" diyen Öcalan, PKK'nin ömrünü tamamladığını belirtmişti. Öcalan, "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" demişti.

Abdullah Öcalan: PKK silah bırakmalı ve kendini feshetmelidir
YPGden Öcalanın çağrısıyla ilgili ilk açıklama
BirGün'e Abone Ol