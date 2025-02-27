Mazlum Abdi'den Öcalan'ın çağrısıyla ilgili açıklama

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını değerlendirdi. Edilinilen bilgiye göre Abdi, "Bizim tutumumuz olumludur. Bu bir barış meselesidir” dedi. Rudaw'ın aktardığına göre Abdi, “PKK lideri bize mesaj göndererek görüşlerini açıklamıştı, biz de olumlu bakıyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak Abdi, mesajın kendileriyle ilgili olmadığını söyledi. Abdi, “Sayın Öcalan'ın çağrısı PKK'yeydi, PKK gerillalarınaydı. Doğrudan bizim bölgemiz için değildi. Güney Kürdistan'a ve diğer her yere gönderdiği mesajı bize de gönderdi” dedi.

"Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" diyen Öcalan, PKK'nin ömrünü tamamladığını belirtmişti. Öcalan, "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" demişti.