Mazlum Abdi'den "Türkiye ile ateşkes" yorumu: "Suriyeli olmayan savaşçılar çekilebilir"

Suriye'de omurgasını YPG'nin oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye ile bir ateşkese varılması durumunda "Suriyeli olmayan savaşçıların" ülkeden çekilmesini teklif etti.

Reuters haber ajansına konuşan Abdi, "İşçi Partisi'nden (PKK) savaşçılar gibi bazıları IŞİD tamamen yok edilene kadar savaşımızda bizimle devam etmek istediler. 2019'da IŞİD'in mağlup edilmesinin ardından bazıları bölgelerine döndü. Ama savaş sürdüğü ve bölge hala tehlikede olduğu için bazıları bizimle kalıp yardım etmeye karar verdiler. Bazıları sivil kurumlarda, bazıları askerî kurumlarda" diye konuştu.

"ATEŞKES OLURSA SDG ÇEKİLEBİLİR"

Türkiye ile Türkiye destekli Suriyeli grupların Kobani'ye saldırmaya hazırlandıklarını belirten Abdi, SDG güçlerinin bölgeden çekilmesi teklifinde bulundu. "Tam bir ateşkes" durumunda Kobani'nin Suriyeli bir güvenlik gücüne teslim edilebileceğini dile getiren Abdi, ABD askerlerinin de bölgeyi denetleyebileceğini kaydetti. SDG komutanı, "Diğer taraftan bir saldırı gerçekleşmesi durumunda saldırıyı püskürtmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

"SURİYE'DE SİYASİ BİR AŞAMAYA GEÇİYORUZ"

Türkiye ile bir ateşkese varılması durumunda Suriyeli olmayan unsurların eve dönme zamanlarının gelmiş olacağını belirten Abdi, "Suriye'de farklı bir durum var. Şu an siyasî bir aşamaya geçiyoruz. Suriyelilerin sorunlarını kendi aralarında çözmeleri ve yeni bir yönetim kurmaları gerekiyor. Yeni gelişmeler nedeniyle savaşımızda bize yardımcı olan savaşçıların başları dik bir şekilde kendi bölgelerine dönmesinin zamanı gelmiştir" diye konuştu.

ABD'nin, SDG'yi Suriye'de müttefik olarak görmesi ve desteklemesi, Ankara ile Washington arasında uzun süredir gerilim konusu.

SMO VE SDG ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR Suriye'de Beşar Esad yönetiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) SDG'nin kontrolündeki bölgede operasyon başlatarak Tel Rıfat ve Menbiç'in kontrolünü ele geçirmişti. ABD, SDG ile Türkiye destekli gruplar arasında çatışmaların sona erdirilmesi için arabuluculuk girişiminde bulunmuş, ABD Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günkü açıklamasında Münbiç'te varılan ateşkesin hafta sonuna kadar uzatıldığını bildirmişti.

GÖZLER TÜRKİYE'DE

DW Türkçe'nin aktardığına göre Reuters'a konuşan, ismi verilmeyen bir Türk Savunma Bakanlığı yetkilisi, SDG ile bir ateşkes anlaşmasının söz konusu olmadığını belirterek "PKK/YPG terör örgütü silah bırakıp Suriyeli olmayan yabancı savaşçılar ülkeyi terk edene kadar terörle mücadele çerçevesindeki askerî hazırlıklarımız ve önlemlerimiz devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'de yeni bir harekât düzenlemesi olasılığına ilişkin soruya, "Şam'da artık yeni bir yönetim iş başında. Bu, öncelikle yeni yönetimin meselesidir. Onlar bu meseleyi düzgün bir şekilde hallederler ise kanaatimce bizim müdahalemize gerek kalmayacaktır" yanıtını vermişti.