Mazlum Abdi'den 'TUSAŞ saldırısı' hakkında açıklama

Demokratik Suriye Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) PKK tarafından düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı.

ANF'nin aktardığı habere göre Mazlum Abdi, saldırganların Suriye'den Türkiye'ye geçiş yaptığına ilişkin açıklamalara dair, "Eylemcilerin Suriye topraklarından Türkiye’ye geçtiğini iddia ediyor. Ne güçlerimizin bu eylemle bir alakası var ne de bir eylemci Suriye topraklarından oraya geçmiştir. Türkiye devleti bunu ispatlayamaz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye topraklarında eylem yapmama, sadece Suriye topraklarında çalışma yapma kararı aldık" diyen Abdi, "Türkiye’yle diyalogla çözmek istedik. Ama bu saldırılar bizim diyalog çabalarımıza zarar veriyor. Eğer bu saldırı bu şekilde ısrarla devam ederse, saldırılara karşı cevabımızı güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN "SURİYE'DEN SIZMA ŞEKLİNDE GELİŞTİ" DEMİŞTİAKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,



Erdoğan, "Bu terör saldırısının Suriye’den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



Erdoğan'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması: Suriye'den sızma şeklinde gerçekleştirildi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ tesisine düzenlenen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 PKK'linin Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarını kaydetmişti.Erdoğan, "Bu terör saldırısının Suriye’den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TUSAŞ SALDIRISI

23 Ekim'de TUSAŞ'a düzenlenen silahlı saldırıda kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan yaşamını yitirmiş, 22 kişi ise yaralanmıştı.

Bu arada saldırganların Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtilmişti.

SALDIRIYI PKK ÜSTLENMİŞTİ

TUSAŞ'a yönelik silahlı saldırıyı PKK üstlenmişti.

23 Ekim tarihli saldırının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a Meclis'te konuşma çağrısı yapmasından bir gün sonra yapılması, "Örgüt, saldırıyı bu çağrıya cevap olarak mı gerçekleştirdi?" sorusunu gündeme getirmişti.

PKK'ye bağlı Halk Savunma Merkezi (HSM) tarafından yapılan açıklamada, saldırının uzun süredir planlandığı ve Türkiye'deki siyasi gündemle ilişkisi olmadığı kaydedilmişti.