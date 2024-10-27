Mazlum Abdi'den 'TUSAŞ saldırısı' hakkında açıklama
SDG'nin askeri yöneticilerinden Mazlum Abdi, PKK tarafından gerçekleştirilen TUSAŞ saldırısı hakkında açıklama yaptı. Abdi, saldırganların Türkiye'ye Suriye üzerinden giriş yapıldığı açıklamalarına ilişkin, "Eylemcilerin Suriye topraklarından Türkiye’ye geçtiğini iddia ediyor. Ne güçlerimizin bu eylemle bir alakası var ne de bir eylemci Suriye topraklarından oraya geçmiştir. Türkiye devleti bunu ispatlayamaz" dedi.
Demokratik Suriye Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) PKK tarafından düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı.
ANF'nin aktardığı habere göre Mazlum Abdi, saldırganların Suriye'den Türkiye'ye geçiş yaptığına ilişkin açıklamalara dair, "Eylemcilerin Suriye topraklarından Türkiye’ye geçtiğini iddia ediyor. Ne güçlerimizin bu eylemle bir alakası var ne de bir eylemci Suriye topraklarından oraya geçmiştir. Türkiye devleti bunu ispatlayamaz" ifadelerini kullandı.
"Türkiye topraklarında eylem yapmama, sadece Suriye topraklarında çalışma yapma kararı aldık" diyen Abdi, "Türkiye’yle diyalogla çözmek istedik. Ama bu saldırılar bizim diyalog çabalarımıza zarar veriyor. Eğer bu saldırı bu şekilde ısrarla devam ederse, saldırılara karşı cevabımızı güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Bu terör saldırısının Suriye’den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
TUSAŞ SALDIRISI
23 Ekim'de TUSAŞ'a düzenlenen silahlı saldırıda kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan yaşamını yitirmiş, 22 kişi ise yaralanmıştı.
Bu arada saldırganların Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı öldürüp, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtilmişti.
SALDIRIYI PKK ÜSTLENMİŞTİ
TUSAŞ'a yönelik silahlı saldırıyı PKK üstlenmişti.
23 Ekim tarihli saldırının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a Meclis'te konuşma çağrısı yapmasından bir gün sonra yapılması, "Örgüt, saldırıyı bu çağrıya cevap olarak mı gerçekleştirdi?" sorusunu gündeme getirmişti.
PKK'ye bağlı Halk Savunma Merkezi (HSM) tarafından yapılan açıklamada, saldırının uzun süredir planlandığı ve Türkiye'deki siyasi gündemle ilişkisi olmadığı kaydedilmişti.