Mazlum Abdi: Erdoğan ile görüşmeye hazırız

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, Türk yetkililerle doğrudan temas kurduklarını söyledi.

Erbil merkezli Arapça yayın yapan Shams TV’ye konuşan Abdi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmeye açık olduğunu da kaydetti.

“TÜRKİYE İLE ATEŞKES HALİNDEYİZ”

Rudaw'ın aktardığına göre Türkiye ile bir ateşkes sağladıklarını dile getiren Mazlum Abdi şunları söyledi:

“Türkiye ile iki buçuk aydır bir ateşkesimiz var. Geçici ve şartlı bir sükunet söz konusu. Bunun kalıcı bir ateşkese dönüşmesini umuyoruz. Türkiye ile doğrudan ilişkilerimiz ve doğrudan kanallarımız var, aynı zamanda arabulucular da mevcut. Bu ilişkilerin gelişmesini umut ediyoruz. Türkiye’nin çözümünü istediği bazı güvenlik dosyaları var ve biz şu anda bu dosyalar üzerinde çalışıyoruz. Sınır hatları, temas hatları ve diğer dosyalarla ilgili meseleler var. Ayrıca Türkiye, DSG’nin Suriye ordusuyla bütünleşmesi ve diğer dosyalar konusuna da önem veriyor.”

“ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmeye hazır olup olmadığı şeklinde gelen soruya Abdi, herhangi bir plan olmadığını, ancak görüşmeye açık olduğunu belirterek “Bizim için sakıncası yok” dedi.

Mazlum Abdi, şunları söyledi: “Şu anda böyle bir plan yok, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemde hiçbir sakınca görmüyorum. Şu an bir çatışma durumu yok, Türkiye ile savaş halinde değiliz. Gelecekte ilişkilerin gelişme ihtimali var ve biz buna hazırız.”