Mazlum Abdi: Gerçek bir entegrasyon sağlamak için çalışıyoruz

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Şam yönetimi ile yürütülen ateşkes süreci ve ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmelere ilişkin konuştu.

Abdi, Erbil’de ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack ile CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile yapılan görüşmenin “yapıcı ve verimli” geçtiğini ifade etti.

X hesabından paylaşım yapan Abdi, “Mevcut ateşkesi korumak ve gerçek bir entegrasyonu sağlamak için tüm imkânlarımızla ve kararlılıkla çalışacağız” dedi.

Mazlum Abdi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Amerika Birleşik Devletleri’nin desteği ve ABD Başkanı Trump’ın ateşkes sürecine yönelik politikası ile Büyükelçi Barrack’ın bizimle Suriye hükümeti arasında diyaloğa ve müzakerelere dönüş yönündeki çabaları, bizim açımızdan ciddi, önemli ve memnuniyetle karşılanan adımlardır. Mevcut ateşkesi korumak ve gerçek bir entegrasyonu sağlamak için tüm imkânlarımızla ve kararlılıkla çalışacağız.”

Öte yandan geçici Şam hükümeti ile SDG arasında ilan edilen ateşkes yarın akşam saat 20.00'de sona erecek.