Mazlum Abdi: Güçlerimiz, Suriye Savunma Bakanlığı ile birleşecek

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi, SDG'ye bağlı güçlerin HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Suriye hükümeti bünyesindeki Savunma Bakanlığı'na katılım süreciinin başladığını açıkladı.

Rûdaw'ın aktardığına göre Abdi, bugün yaptığı açıklamada Şam yönetimiyle varılan mutabakatı değerlendirdi ve mutabakatı sahada uygulamaya başladıklarını söyledi.

Abdi, mutabakat gereği SDG'nin çekilmesi gereken bölgelerden çekilme sürecinin işlediğini de belirtti.

"GÜÇLERİMİZ SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI İLE BİRLEŞECEK"

Entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Abdi, "Güçlerimiz Suriye Savunma Bakanlığı ile birleşecek. Şu anda bu entegrasyon süreci üzerinde çalışıyoruz ve güçlerimizi bakanlık bünyesine dahil etme işlemleriyle meşgulüz" dedi.