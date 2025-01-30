Mazlum Abdi, HTŞ ile anlaşma sağlandığını açıkladı: SDG, Suriye ordusunun parçası olacak

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi, ENKS ve geçici Suriye hükümetinin dün atanan cumhurbaşkanı Colani ile yaptıkları görüşmelere hakkında konuştu.

Abdi, KDP'nin Suriye kolu ENKS ile yapılan görüşmelere ilişkin bu temasların amacının, ’’Şam ile müzakereler öncesinde Kürtlerin tutumunu birleştirmek olduğunu’’ ifade etti.

Abdi “Gelecek günlerde, Şam’a ortak bir ziyaret düzenlemek amacıyla Kürt partileri ve güçleriyle bir araya geleceğiz” dedi. Abdi bu hafta ENKS’den bir heyet ile görüşmüş, görüşmelere IŞİD’e Karşı Uluslararası Koalisyon’dan temsilcilerin de katıldığı belirtilmişti.

"AYRILIKÇILIĞI HEDEFLEMİYORUZ"

Şam ile SDG’nin kurduğu temaslara ilişkin de açıklamalarda bulunan Abdi, “Biz ayrılıkçılığı hedeflemiyoruz. SDG, daha geniş bir siyasi çözümün parçası olarak birleşik bir Suriye ordusunun ayrılmaz bir parçası olmayı öngörüyor... Amacımız, tüm toplulukların haklarına saygı duyan, demokratik ve birleşik bir Suriye inşa etmektir” dedi.

Abdi, geçen haftalarda Suriye’nin geçiş hükümetinin Cumhurbaşkanı Colani ile yaptığı görüşmeye de değinerek şöyle konuşmuştu:

“HTŞ ile görüşmelerimiz ilerliyor ve bu süreçte Suriye’nin güvenliğini veya birliğini tehdit edebilecek girişimlerin önlenmesine odaklanıyoruz... SDG’nin birleşik bir Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda siyasi bir çözüm çerçevesinde anlaşmaya vardık... Ancak bu noktaların uygulanmasıyla ilgili mekanizma, nasıl ve içerik olarak bu meselelerin ne zaman hayata geçirileceği konusunda hala devam eden tartışmalar ve müzakereler var.”