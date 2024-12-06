Mazlum Abdi: HTŞ ile ilişkilerimiz var, hiçbir zaman savaşmadık

Demokratik Suriye Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye'deki çatışmalara ilişkin konuştu.

Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı çetelerin Suriye ordusuna saldırmasıyla başlayan çatışmalar sürerken, Rudaw Türkçe'nin aktardığına göre SDG Komutanı Mazlum Abdi, "Bizim Heyet Tahrir Şam ile ilişkilerimiz var. Biz ve HTŞ hiçbir zaman savaşmadık. Bize saldırı olursa kendimizi savunacağız" ifadelerini kullandı.

Abdi, açıklamasında şunları kaydetti:

"SİYASİ ÇÖZÜMDEN YANAYIZ"

"HTŞ ile şu ana kadar hiç savaşmadık. Halep’teki Kürtlerin durumu için görüşüyoruz. HTŞ ile başta Halep'teki durum olmak üzere alanlarımızın güvenliği için dolaylı ilişkilerimiz var. Yine bölgedeki bütün güçlerle de bu temelde görüşmelerimiz devam ediyor.

Yeni bir askeri ve siyasi durum ortaya çıkmıştır. Siyasi çözümden yanayız. Sorunların çözümü için hazırız. Kuzey ve Doğu Suriye çözüm tartışmalarında yer almalı. Topraklarımıza bir saldırı olursa halkımızı koruruz."

"İKİ AYDIR NE OLACAĞINI BİLİYORDUK"

"İki aydır ne olacağını biliyorduk, tedbirlerimizi aldık ve hazırdık" diyen Abdi, "IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı uluslararası koalisyon güçleriyle koordinasyon halindeyiz. IŞİD’in bölgedeki hareketliliğine karşı Deyrizor, Tabka ve Rakka'da halkı korumak için ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir tarafla savaşa girmekten yana değiliz ancak her zamankinden daha hazırlıklıyız ve gelişecek bütün saldırılara etkili bir şekilde karşılık verilecektir" dedi.