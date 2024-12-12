Mazlum Abdi: IŞİD’e karşı operasyonları askıya aldık

Suriye'de 27 Kasım'da başlayan çatışmaların ardından 8 Aralık'ta Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı grupların Şam'a girmesiyle birlikte Beşar Esad'ın devrilmesiyle bölgede yaşanan gelişmeler sürüyor.

Sky News'e konuşan Demokratik Suriye Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nın Menbiç ve Kobani yakınlarında devam eden saldırıları nedeniyle IŞİD karşıtı operasyonları askıya aldıklarını söyledi.

Abdi, Esad'ın devrilmesinin ardından IŞİD'in yaşanan "kaos ve çatışmalardan" faydalanmaya başladığı uyarısında da bulundu.

Mazlum Abdi, "IŞİD artık Suriye çölünde daha güçlü. Daha önce uzak bölgelerde saklanıyorlardı ancak şimdi diğer gruplarla hiçbir sorunları olmadığı ve onlarla çatışmaya girmedikleri için daha fazla hareket özgürlüğüne sahipler. Kontrolümüz altındaki bölgelerde de faaliyetleri arttı. Sadece birkaç gün önce, İç Güvenlik Kuvvetleri'nin üç üyesi Haseke'de IŞİD saldırısında öldü” diye konuştu.