Mazlum Abdi liderliğindeki SDG heyeti Şam'da hükümet yetkilileriyle bir araya geldi: 10 Mart Anlaşması uzatıldı, ABD garantör ülke oldu
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasında askerî entegrasyon sürecine ilişkin görüşmeler, son dönemde artan karşılıklı suçlamalar ve olası saldırı iddialarının gölgesinde yeniden başladı. Mazlum Abdi başkanlığındaki SDG heyeti Şam’da hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan İdlibi üç tümen ve üç tugaydan oluşan yeni yapılanma, YPJ’nin özel statüsü ve uluslararası aktörlerin “garantör” rolünün toplantıda öne çıktığını söyledi.
Suriye Demokratik Güçleri (DSG) Basın İrtibat Merkezi, Mazlum Abdi başkanlığında üst düzey bir heyetin askeri entegrasyon sürecini ele almak üzere Suriye’nin başkenti Şam’da hükümet yetkilileriyle bir araya geldiğini açıkladı.
Açıklamada, görüşemeye katılan heyette SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin yanı sıra Genel Komutanlık üyeleri Sozdar Derik ve Sîpan Hemo da bulunduğu belirtildi.
Mezopotamya Ajansı toplantıya ABD öncülüğündeki uluslararası IŞİD karşıtı koalisyonun Doğal Kararlılık Operasyonu (Operation Inherent Resolve) komutanlarından Kevin J. Lambert’in de katıldığını aktardı.
SDG, toplantının ardından yaptığı ikinci açıklamada görüşmelerin tamamlandığını, ancak ayrıntılar ile sonuçların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
ASKERİ YAPIDA YENİ DÜZENLEME
Rudaw’a konuşan Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı Şimal Demokratik Tugayı Komutanı Ebu Ömer el-İdlibi ise, Şam yönetimi ile SDG arasında bugün imzalanması planlanan anlaşmanın teknik çerçevesine ilişkin ilk bilgileri paylaştı.
Rudaw'ın İdlibi’den aktardığına göre, anlaşma Suriye ordusunun yapısında önemli bir yeniden düzenlemeyi de beraberinde getiriyor.
ÜÇ TÜMEN VE ÜÇ TUGAY KONUSUNDA UZLAŞMA SAĞLANDI
İdlibi, mutabakat kapsamında SDG güçlerinin Suriye ordusu bünyesinde yeni bir yapılanmaya gideceğini belirtti. Buna göre, ordu yapısı içinde üç tümen ve üç tugay oluşturulması konusunda taraflar arasında uzlaşı sağlandı.
Kadın Savunma Birlikleri’nin (YPJ) entegrasyon sürecinde ise ayrı bir statüye sahip olacağı ifade edildi. YPJ’nin, kendine özgü yapısını koruyarak özel bir tugay çatısı altında Suriye ordusuna dahil edilmesi planlanıyor.
Anlaşma çerçevesinde ayrıca, sınır güvenliğinden sorumlu bir “Sınır Koruma Tugayı” ile terörle mücadele operasyonları için ayrı bir “Terörle Mücadele Tugayı” kurulması öngörülüyor.
İKİ TEMEL BELGE MASADA, 10 MART ANLAŞMASI UZATILDI
İmza sürecinde iki kritik belgenin devreye gireceği aktarıldı. İlk belgenin, IŞİD’e karşı ortak mücadele stratejisini kapsadığı; ikinci belgenin ise SDG savaşçılarının tümenler halinde Suriye ordusuna entegrasyonunun hukuki ve askerî yol haritasını belirlediği ifade edildi.
Bunun yanı sıra, sivil idari düzenlemeleri içeren ve daha önce imzalanan 10 Mart Anlaşmasının uygulama süresinin de uzatıldığı bildirildi.
ULUSLARARASI AKTÖRLER “GARANTÖR” ROLÜNDE
İdlibi’nin verdiği bilgilere göre, imza töreni uluslararası gözlemcilerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Arap ülkelerinden üst düzey temsilcilerin yanı sıra ABD ordusundan yetkililer, IŞİD’e Karşı Uluslararası Koalisyon’un Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Kevin J. Lambert, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve aynı zamanda Başkan Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’ın da törende hazır bulunması bekleniyor.
Bu aktörlerin, anlaşmanın uygulanma sürecinde “garantör” sıfatıyla rol üstleneceği vurgulanıyor.
SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı kapsamında ele alınan başlıkların 2025 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi ve SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile beraberindeki heyetin 29 Aralık’ta Şam’da görüşmesi bekleniyordu. Ancak görüşme “teknik gerekçelerle" ertelenmişti.
Ancak bu entegrasyon takviminin uzatıldığı ve görüşmelerin sürdüğü bilgisi kamuoyuna yansımıştı.
Merkezi Suriye Geçici Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasındaki askerî entegrasyon görüşmelerinin son dönemde tıkandığı, tarafların karşılıklı olarak sürece yeterince katkı sunmamakla birbirlerini suçladığı belirtilmişti.
Bu süreçte çeşitli haber kaynaklarında, Geçici Suriye Yönetimi’nin SDG’ye ve Suriye’nin kuzeyindeki özerk yönetime yönelik olası bir askerî operasyona hazırlandığı iddiaları yer aldı. Türkiye’de iktidara yakın medya organlarında da benzer yönde haberler yayımlandı.
Öte yandan Türkiye’nin dış politika ve güvenlik bürokrasisinden yapılan bazı açıklamalarda da, sahadaki gelişmeler çerçevesinde bir saldırı ihtimalinin gündemde olduğu ifade edilmişti.