Mazlum Abdi liderliğindeki SDG heyeti Şam'da hükümet yetkilileriyle bir araya geldi: 10 Mart Anlaşması uzatıldı, ABD garantör ülke oldu

Suriye Demokratik Güçleri (DSG) Basın İrtibat Merkezi, Mazlum Abdi başkanlığında üst düzey bir heyetin askeri entegrasyon sürecini ele almak üzere Suriye’nin başkenti Şam’da hükümet yetkilileriyle bir araya geldiğini açıkladı.

Açıklamada, görüşemeye katılan heyette SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin yanı sıra Genel Komutanlık üyeleri Sozdar Derik ve Sîpan Hemo da bulunduğu belirtildi.

Mezopotamya Ajansı toplantıya ABD öncülüğündeki uluslararası IŞİD karşıtı koalisyonun Doğal Kararlılık Operasyonu (Operation Inherent Resolve) komutanlarından Kevin J. Lambert’in de katıldığını aktardı.

SDG, toplantının ardından yaptığı ikinci açıklamada görüşmelerin tamamlandığını, ancak ayrıntılar ile sonuçların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

ASKERİ YAPIDA YENİ DÜZENLEME

Rudaw’a konuşan Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı Şimal Demokratik Tugayı Komutanı Ebu Ömer el-İdlibi ise, Şam yönetimi ile SDG arasında bugün imzalanması planlanan anlaşmanın teknik çerçevesine ilişkin ilk bilgileri paylaştı.

Rudaw'ın İdlibi’den aktardığına göre, anlaşma Suriye ordusunun yapısında önemli bir yeniden düzenlemeyi de beraberinde getiriyor.

ÜÇ TÜMEN VE ÜÇ TUGAY KONUSUNDA UZLAŞMA SAĞLANDI

İdlibi, mutabakat kapsamında SDG güçlerinin Suriye ordusu bünyesinde yeni bir yapılanmaya gideceğini belirtti. Buna göre, ordu yapısı içinde üç tümen ve üç tugay oluşturulması konusunda taraflar arasında uzlaşı sağlandı.

Kadın Savunma Birlikleri’nin (YPJ) entegrasyon sürecinde ise ayrı bir statüye sahip olacağı ifade edildi. YPJ’nin, kendine özgü yapısını koruyarak özel bir tugay çatısı altında Suriye ordusuna dahil edilmesi planlanıyor.

Anlaşma çerçevesinde ayrıca, sınır güvenliğinden sorumlu bir “Sınır Koruma Tugayı” ile terörle mücadele operasyonları için ayrı bir “Terörle Mücadele Tugayı” kurulması öngörülüyor.

İKİ TEMEL BELGE MASADA, 10 MART ANLAŞMASI UZATILDI

İmza sürecinde iki kritik belgenin devreye gireceği aktarıldı. İlk belgenin, IŞİD’e karşı ortak mücadele stratejisini kapsadığı; ikinci belgenin ise SDG savaşçılarının tümenler halinde Suriye ordusuna entegrasyonunun hukuki ve askerî yol haritasını belirlediği ifade edildi.

Bunun yanı sıra, sivil idari düzenlemeleri içeren ve daha önce imzalanan 10 Mart Anlaşmasının uygulama süresinin de uzatıldığı bildirildi.

ULUSLARARASI AKTÖRLER “GARANTÖR” ROLÜNDE

İdlibi’nin verdiği bilgilere göre, imza töreni uluslararası gözlemcilerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Arap ülkelerinden üst düzey temsilcilerin yanı sıra ABD ordusundan yetkililer, IŞİD’e Karşı Uluslararası Koalisyon’un Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Kevin J. Lambert, ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve aynı zamanda Başkan Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’ın da törende hazır bulunması bekleniyor.

Bu aktörlerin, anlaşmanın uygulanma sürecinde “garantör” sıfatıyla rol üstleneceği vurgulanıyor.