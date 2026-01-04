Mazlum Abdi liderliğindeki SDG heyeti Şam'da hükümet yetkilileriyle bir araya geldi

Suriye Demokratik Güçleri (DSG) Basın İrtibat Merkezi, Mazlum Abdi başkanlığında üst düzey bir heyetin askeri entegrasyon sürecini ele almak üzere Suriye’nin başkenti Şam’da hükümet yetkilileriyle bir araya geldiğini açıkladı.

Açıklamada, görüşemeye katılan heyette SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin yanı sıra Genel Komutanlık üyeleri Sozdar Derik ve Sîpan Hemo da bulunduğu belirtildi.

Mezopotamya Ajansı toplantıya ABD öncülüğündeki uluslararası IŞİD karşıtı koalisyonun Doğal Kararlılık Operasyonu (Operation Inherent Resolve) komutanlarından Kevin J. Lambert’in de katıldığını aktardı.

GERİLİM ARTMIŞTI

SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı kapsamında ele alınan başlıkların 2025 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi ve SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile beraberindeki heyetin 29 Aralık’ta Şam’da görüşmesi bekleniyordu. Ancak görüşme “teknik gerekçelerle" ertelenmişti.

Ancak bu entegrasyon takviminin uzatıldığı ve görüşmelerin sürdüğü bilgisi kamuoyuna yansımıştı.

Merkezi Suriye Geçici Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri arasındaki askerî entegrasyon görüşmelerinin son dönemde tıkandığı, tarafların karşılıklı olarak sürece yeterince katkı sunmamakla birbirlerini suçladığı belirtilmişti.

Bu süreçte çeşitli haber kaynaklarında, Geçici Suriye Yönetimi’nin SDG’ye ve Suriye’nin kuzeyindeki özerk yönetime yönelik olası bir askerî operasyona hazırlandığı iddiaları yer aldı. Türkiye’de iktidara yakın medya organlarında da benzer yönde haberler yayımlandı.

Öte yandan Türkiye’nin dış politika ve güvenlik bürokrasisinden yapılan bazı açıklamalarda da, sahadaki gelişmeler çerçevesinde bir saldırı ihtimalinin gündemde olduğu ifade edilmişti.

Ayrıntılar gelecek...