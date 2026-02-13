Mazlum Abdi, Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi, Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.

Abdi'nin, bugün başlayan ve 15 Şubat'ta sona erecek konferansta geçici Suriye Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüşeceği de kaydedildi.

Rûdaw’a bilgi veren kaynaklar, Mazlum Abdi ve Bakan Şeybani’nin konferansa ayrı ayrı resmi davetli olarak katıldıklarını, ancak etkinlik marjında ikili bir görüşme gerçekleştireceklerini aktardılar.

Konferansa Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed'in de katılacağı bildirildi.

Konferansta yaklaşık 120 ülkeden 1000'den fazla isim kayıt yaptırırken, 60’tan fazla devlet ve hükümet başkanı bulunuyor.

Türkiye’yi Hakan Fidan ve Yaşar Güler’in temsil edeceği konferansta, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski yer alacak. Zirvede ABD’yi ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun başını çektiği heyet temsil edecek.