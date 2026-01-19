Mazlum Abdi Şam'da: Colani ile görüşmesi bekleniyor

SDG lideri Mazlum Abdi'nin geçici Suriye hükümetinin HTŞ'li Cumhurbaşkanı Ebu Muhammed Colani'yle (Ahmed Şara) görüşmesi bekleniyor.

Rudaw'ın ulaştığı kaynaklar, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin bugün Şam'a vardığını doğruladı.

Dün varılan ateşkese rağmen bugün Suriye'de gerilim tırmandı ve çatışmalar yaşandı. Rakka'da IŞİD'lilerin tutulduğu hapishanenin yakınlarında SDG ile Şam'a bağlı birlikler arasında çatışma çıktı. Çatışmada Şam'a bağlı askerlerden üçü hayatını kaybetti.

ABDİ AÇIKLAMA YAPACAK

Abdi, daha önce yaptığı açıklamada, Deyrizor ve Rakka illerinden çekilmeyi kabul ettiklerini belirtmişti.

Bugün Şam'da Colani ile görüşeceklerini kaydeden Mazlum Abdi, döndükten sonra detaylı bir açıklama yapacağını ifade etmişti. Mazlum Abdi, anlaşmanın detaylarına değinmemişti.

Anlaşma, SDG'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının Şam yönetiminin elinde olması gibi hükümler içeriyor.